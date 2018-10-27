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Antalya'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 21:46 | Son Güncelleme

Döşemealtı ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütünün pilotu yaşamını yitirdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütünün pilotu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni Bekir Baştuğ (55), Bademağacı mevkisinde arkadaşları ve öğrencileriyle uçuş gerçekleştirdi.

Baştuğ'un idaresindeki yamaç paraşütü, bir süre havada süzüldükten sonra irtifa kaybederek kayalıklara düştü. Uçuş için olay yerinde bulunan bir doktor Baştuğ'a ilk müdahaleyi yaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Baştuğ, kurtarılamadı.

Baştuğ'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bademağacı mevkisinde eğitim uçuşları yaptıkları sırada kazanın yaşandığını söyledi.

Aksoy, öğrencilerini uçurduktan sonra tekli uçuş yaptığı sırada Baştuğ'un 5-6 metre yükseklikten inişe geçtiğini anlattı.

Aksoy, Baştuğ'un kaskı olmasına rağmen başına aldığı darbe nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

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Antalya Bekir Baştuğ uçuş Yamaş paraşütü

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