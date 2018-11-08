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Antalya'da yamaç paraşütü kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Yaralanan Fransız turist, dağlık alandan askeri helikopterle alındı

Antalya'da, yamaç paraşütüyle düşen Fransız turist, mahsur kaldığı dağlık araziden askeri helikopterle kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Tahtalı zirvesinden havalanan Fransız Fabian Pewuiot (42), havanın rüzgarlı olmasından dolayı yamaç paraşütünün hakimiyetini kaybedince dağlık bölgede düştü.

Yaralanan Pewuiot'yu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri gönderildi.

Bölgenin dik yamaç ve kayalık olması nedeniyle yaralıya iki saatte ulaşılabildi.

Yaralı bulunduğu yerden çıkartılamayınca Antalya Valiliğinin talebiyle Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından görevlendirilen helikopter bölgeye yönlendirildi.

Helikopterle alandan alınan Pewuiot, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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