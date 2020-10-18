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  4. Antalya’da yanan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi

Antalya’da yanan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Antalya’da bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Antalya’da bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün gece 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 278 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü evden çıkan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.

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