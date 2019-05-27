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Antalya'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

BATEM Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü'ne ait binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü'ne ait binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serik ilçesi Aşağıkocayatak Mahallesi'nde bulunan BATEM'e ait binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevler nedeniyle binadakiler tahliye edildi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Binanın çatısında hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Serik yangın

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