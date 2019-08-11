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Antalya'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde çıkan yangında 4 ev ve 4 samanlık ile ormanlık alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev, samanlık ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeşilbağ Mahallesi'ndeki ev ve samanlıkların bulunduğu alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan iki saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.

Yangında 4 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi, bir dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Naras Köprüsü yakınlarında çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 dekarlık alan zarar gördü.

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Antalya EV YANGINI Manavgat orman yangını

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