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Antalya'da yangın 5 hektarlık orman yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangında 5 hektarlık alan yandı. Yanmak üzere olan bir kaplumbağa itfaiye erleri tarafından kurtarılarak, su içirildi. Yangın, saat 08.20 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda başladı. Nedeni bilinmeyen yangın, rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyüp ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yoğun dumana rağmen rüzgâra karşı mücadele gelen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında 5 hektarlık alan yandı. Yangın sırasında alevler arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Su içirilen kaplumbağa güvenli bir alana bırakıldı.

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