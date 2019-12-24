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Antalya'da yangınların başlıca nedeni sigara

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da itfaiye personelinin 2019 yılında müdahale ettiği 7 bin 132 yangından 2 bin 382'sinin söndürülmeden atılan sigara izmariti veya kibritten kaynaklandığı belirtildi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da itfaiye personelinin 2019 yılında müdahale ettiği 7 bin 132 yangından 2 bin 382'sinin söndürülmeden atılan sigara izmariti veya kibritten kaynaklandığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayların başında ise hayvan kurtarma operasyonları yer aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, 588 personel 170 araç ve 40 istasyonla görev yaptığı 2019 yılının faaliyet raporunu yayımladı. İtfaiye ekiplerinin Antalya merkez ve 19 ilçede yıl boyunca 12 bin 821 olaya müdahale ettiği belirtilen raporda, ekiplerin yangın dışında arama kurtarma, kapı açma, trafik kazası, su baskını ve tahliye konularına müdahale ettiği vurgulandı.
YANGINLARIN TEMEL KAYNAĞI SİGARA VE KİBRİT
Rapora göre, itfaiye ekipleri yıl içerisinde 7 bin 132 yangına müdahale etti. Bunlardan 31'i kamu binalarında, 1124'ü ise özel mülkiyetlerde çıktı. Orman ve fidanlık yangınlarıyla ilgili itfaiye personeli 307 olaya müdahale etti. Orman ve fidanlık yangınlarının 181'i yıldırım düşmesi, elektrik arızası, kamp ateşi gibi çeşitli nedenlerle çıkarken, 126'sının ise söndürülmeden atılan sigara ve kibritten kaynaklandığı tespit edildi.
İtfaiye ekiplerinin en çok mesai harcadığı yangın türü ise ot, çalı ve anız yangınları oldu. Antalya genelinde yıl içerisinde 3 bin 354 ot çalı ve ekin yangını çıktı. Bunların 1678'i sigara ve kibritten kaynaklanırken 1676'sı diğer sebeplerden kaynaklandı. Toplamda ise 2 bin 382 sigara ve kibritten kaynaklı yangına müdahale edildiği belirtildi.
Yıl boyunca 977 elektrik, 28 doğal gaz, 110 soba, kalorifer, ocak, 226 baca tutuşması, 6 yıldırım düşmesi, 15 sabotaj ve 3 bin 388 de diğer kaynaklı yangınlara müdahale etti.
EN ÇOK HAYVAN KURTARDI
İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale etmenin yanı sıra kentte meydana gelen trafik kazası, arama kurtarma, su ve asansör tahliyesi, kapı açma olaylarında da kurtarma görevi üstlendi. İtfaiye ekipleri, yangınlar dışında toplam 5 bin 689 olaya müdahale etti. İtfaiye personeli, arama kurtarma çalışmalarında en çok hayvan kurtarma olaylarına mesai harcadı. 2 bin 104 hayvanın kurtarıldığı çalışmalarda 875 trafik kazasına müdahale edildi, 640 kişinin de kilitli kapısı açıldı.

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