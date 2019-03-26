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Antalya'da yankesicilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde iki markette para üstlerinin el çabukluğu kullanılarak "tırnakçılık" yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, kimliklerini tespit ettiği V.E, S.K. ve M.S'yi Erenköy Mahallesi'nde bir markette hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı.

Aramada, şüphelilerin çaldıkları öne sürülen 820 lira ve bir sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların çeşitli suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Antalya gözaltı hırsızlık tırnakçılık Yankesicilik

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