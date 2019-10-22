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Antalya’da yaralı tilki yavrusu ve iki balaban kuşu tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Antalya kırsalında yaralı halde bulunan tilki yavrusu ile iki adet balaban kuşu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salındı.Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği doğal yaşam alanlarında yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının tedavisini gerçekleştiriyor.

Antalya kırsalında yaralı halde bulunan tilki yavrusu ile iki adet balaban kuşu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği doğal yaşam alanlarında yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının tedavisini gerçekleştiriyor. Döşemealtı ilçesinde oturan bir vatandaşın çiftliğinde yaralı halde bulup Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim ettiği yavru tilkinin tedavisi tamamlandı. Veterinerler tarafından iki hafta süresince bakımı ve tedavisi gerçekleşen yavru tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından doğada uygun bir ortama salındı.
Ayrıca Döşemealtı ilçesinde yaralı halde bulunan iki Balaban kuşu da Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde tedavi edildi. Eski sağlıklarına kavuşturulan Balaban kuşları da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yaşam alanlarına salındı.

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