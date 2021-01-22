HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da yasa dışı bahisçilere ceza yağdı

Antalya’da yasa dışı bahisçilere ceza yağdı

22.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Antalya’da yasa dışı bahisçilere ceza yağdı

Antalya’da jandarma ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişiler hakkında operasyon düzenledi.

Antalya’da jandarma ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişiler hakkında operasyon düzenledi. Operasyonda, yasadışı bahis oynatan işyerleri ruhsatları iptal edilip 3 ay süreyle kapatıldı, 13 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. Bahis oynadığı tespit edilen 79 kişiye ise toplamda 3 milyon 754 bin 475 liraya yakın para cezası uygulandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Adres tespitleri yapan ekipler, Antalya’nın Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Operasyonda işyerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına alarak 30 farklı banka hesaplarına el koydu. Yasadışı bahis oynatılan işyerleri 3 ay süreyle kapatılırken, ruhsatları da iptal edildi. Banka hesaplarının incelenmesinin ardından aralarında Antalya’nın da bulunduğu 14 ilde yasadışı bahis oynadığı belirlenen 79 kişi hakkında kişi başı 11 bin 877 TL ve 47 bin 525 TL arasında değişen para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildiTokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi
Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Osman Kavala'nın beraat kararı bozuldu

Osman Kavala hakkında flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu’nun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu’nun cenaze namazına katıldı

HSK'dan 13 hakim ve savcı hakkında flaş karar

13 hakim ve savcı hakkında flaş karar

Ekrem İmamoğlu'ndan mobil ekmek büfeleriyle ilgili flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan mobil ekmek büfeleriyle ilgili flaş açıklama

Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.