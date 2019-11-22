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Antalya'da yaşayan Ruslar falezleri temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan yerleşik Ruslar, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle Falez 2 Parkı'nda bulunan falezleri temizledi.

İbrahim LALELİ- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan yerleşik Ruslar, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle Falez 2 Parkı'nda bulunan falezleri temizledi. Falezlerden, poşetler dolusu çöp çıkartıldı.

Antalya'ya iki ay önce yerleşen Rus güzellik uzmanı Tanya Tatuhina'nın girişimiyle Falez 2 Parkı falezlerinde gerçekleşen temizlik etkinliğine, 100 gönüllü katıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Spor Antrenörü aynı zamanda TODOSK Sporcusu Hasan Altuntaş'ın organizasyonuyla bir araya gelen gönüllüler, kurulan ip platformların yardımıyla 40 metre yükseklikteki falezleri baştan aşağı temizledi. Etkinliğe Antalya'da yaşayan Rus kadınlar da katıldı. Profesyonel dağcılara karadan destek veren Ruslar, falezlerin temizlenmesine katkıda bulundu. Temizlik çalışmaları denizden de yapıldı.

Falezleri temizleme fikrini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile konuşarak destek istediğini anlatan Tanya Tatuhina, falezlerin bu derece kirletilmesini şaşkınlıkla izlediğini söyledi. Parkta yaptığı yürüyüş sırasında kirliliği fark ettiğini ve temizlemek için katkıda bulunmak istediğini anlatan Tatuhina, "Burada yaşayan Rus arkadaşlarımla konuşarak neler yapabiliriz dedim. Onlar da bana bu fikri söyledi. Belediye başkanının onayını aldıktan sonra TODOSK ile bizi buluşturdular. Bu temizlik etkinliğini organize ettik. Antalya cennetten bir köşe. İnsanların bu güzelliği bu derece kirletmiş olmasına aklım ermiyor. Daha dikkatli ve çevrelerine sahip çıkmalılar" dedi.

TODOSK olarak görevlerinin çevreye ve doğaya duyarlılık olduğunu belirten Hasan Altuntaş ise "Tanya hanım bize bu projeyi getirdiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. Bugün elbirliğiyle falezlerimizi temizliyoruz" dedi.

Temizlik çalışması sonunda poşetler dolusu çöp çıkartıldı.

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