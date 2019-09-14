Antalya’da yaşlı kadına FETÖ dolandırıcılığı

Antalya’da 87 yaşındaki emekli bir kadına kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, “Hesaplarınız ele geçirildi, yakınlarınız hapse girecek” şeklinde tehdit ederek, 750 bin liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Geçtiğimiz 23 Temmuz günü Döşemealtı ilçesinde yaşayan emekli 87 yaşındaki P.K’yı telefonla arayıp, kendilerini polis savcı olarak tanıtan kişiler, aileye hesaplarının FETÖ terör örgütünce ele geçirildiğinin ve yakınlarının hapse girebileceği yönünde tehdit etti. Şüpheli şahısların tehdit ve yönlendirmesiyle P.K, aynı ilçede ‘vatan, bayrak’ şeklinde parola kullanılarak şüpheli H.D’ye 130 000 Avro(750 bin TL) verdi. Olayda gözcülüğü yabancı uyruklu D.M.A, suçta kullanılan aracı ise I.M’nin kullandı. P.K.’nın ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Eşkalleri belirlenen şüphelilerden I.M Muğla Fethiye’de, H.D Çorum Alaca’da yabancı uyruklu D.M.A Bolu’da eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalandı. Antalya’da getirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bu ve buna benzer suçlardan kaydının olduğu belirtildi.

