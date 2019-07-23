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Antalya’da yaya geçidinde 2 kişiye otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 19:38 | Son Güncelleme

Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobilin yayalara çarpması ve onların havaya savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya Caddesi’nden Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki T.Y. yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobil, yaya geçidindeki yayalara çarptı. Yaralılar Hüseyin E. ve Ayşe A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaya geçidi işaretlemesinin olduğu yolun sağ şeridinde bir minibüsün durakladığı, soldan geçen aracın ise iki yayaya çarptığı görüldü. Otomobilin ön bölümüne çarparak havaya savrulan yayaların görüntüsü saniye saniye kaydedildi. Sürücüye vatandaşların tepkisi ve kalabalığın toplanması görüntülere yansıdı.

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