HABER

Antalya’da yaya geçidinde 8 araçlı zincirleme kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

Antalya’da bir sürücü yaya geçidindeki yayalara yol verince 8 araç zincirleme birbirine çarptı.

Antalya’da bir sürücü yaya geçidindeki yayalara yol verince 8 araç zincirleme birbirine çarptı. Kazada şans eser ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Muratpaşa ilçesinin Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havalimanı güzergahına doğru giden bir kamyonet sürücüsü, bulvar üzerindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan yayaları görünce yavaşladı. İddiaya göre hızlı gelen diğer sürücüler zincirleme olarak birbirine çarptı. Kazada 2 kamyonet, 6 otomobil zarar gördü. Birkaç arabanın hurdaya döndüğü kazada şans eseri ne yayalar ne otomobil sürücüleri yaralandı. 8 aracın akıcı trafik içinde kalmasıyla uzun kuyruklar oluştu. Kazanın ardından hem yayalar hem sürücüler yaşananlara tepki gösterdi. Yayalar üst geçit isterken, sürücüler çevre yolunda hızlı akan trafiğin içinde yaya geçidinin tehlike oluşturduğunu öne sürdü. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.
Ali Ünlü, yaya geçidi olmasına rağmen herhangi bir belirleyici işretin olmadığını belirterek "Ne sürücülerin ne yayaların birbirine saygısı var. Bu yaya geçidinin buradan iptal edilmesi gerekiyor ya da 100 metre ileriden sürücülerin uyarılması gerekir. Günde bu olayı biz 4-5 kez yaşıyoruz. 10’a yakın araba birbirine girdi. Sürekli kaza oluyor. Gerekli yerlere başvuru yaptık ama sonuç alamadık" dedi.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Suriye sınırında yangınSuriye sınırında yangın
Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildiHafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.