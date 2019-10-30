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Antalya'da yaz bitmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.
Manavgat'ın başta Side bölgesinde olmak üzere çeşitli otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Manavgat'ta, plajda güneşlenen turistlerden bazıları kitap okudu, bazıları da denizde yüzdü. Sahilde bulunan su sporları aktiviteleriyle eğlenen turistler, bol bol yürüyüş yaptı.

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