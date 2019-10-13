HABER

Antalya'da yaz devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Antalya'da yaz devam ediyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.
Antalya'da ekim ayının ortası olmasına rağmen hava sıcaklığının 33 derecenin üstünde seyretmesi, yerli ve yabancı turistlerin Konyaaltı sahiline akın etmesine yol açtı. Yerli ve yabancı turistler ile Antalyalıların doldurduğu plajda bazıları denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.
Konyaaltı'nda denize girenler, suyun 22 derece olduğunu belirterek, "Akşamları biraz soğuk olabiliyor, ancak dalga ve su sıcaklığı yönünden deniz çok normal. Bu havalarda denize girilir. Bu ayın sonuna kadar hava ve su sıcaklığının aynı düzeyde devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da yaz devam ediyorAntalya'da yaz devam ediyorAntalya'da yaz devam ediyorAntalya'da yaz devam ediyor

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
Annelerin evlat nöbeti 41’inci günündeAnnelerin evlat nöbeti 41’inci gününde
Başı kepenge sıkışan kedi diğer kedi sayesinde kurtarıldı... O anlar kameradaBaşı kepenge sıkışan kedi diğer kedi sayesinde kurtarıldı... O anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştu

Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştular

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

Terör mevzileri ateş altına alındı! Tel Abyad kuşatıldı

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.