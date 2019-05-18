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Antalya’da yaz yağmuru ıslattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan yaz yağmuruna hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.Antalya 4 gündür etkili olan sıcak havanın ardından güne yağışla uyandı.

Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan yaz yağmuruna hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Antalya 4 gündür etkili olan sıcak havanın ardından güne yağışla uyandı. Kent merkezi ve bazı ilçelerdeki yağış, saat 08.30 sıralarında başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve tatilciler zor durumda kaldı. Yağmura yakalananlar ıslanmamak için otobüs durakları ile işyerlerine sığınmaya çalıştı. Sabah işe gidenler cadde ve sokaklardaki su birikintilerinde yürümekte güçlük çekti. Turistler yağışlı havaya rağmen gezilerini sürdürdü.
Sürücülere de zor anlar yaşatan yağmurun, akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü şekilde devam edeceği öğrenildi.

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