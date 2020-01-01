HABER
  4. Antalya’da yeni yıl kutlamaları

Antalya’da yeni yıl kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:21 | Son Güncelleme

Turizm kenti Antalya yeni yıla, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle, ‘merhaba’ dedi.

Turizm kenti Antalya yeni yıla, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle, ‘merhaba’ dedi. Meydanda dans ederek eğlenen coşkulu kalabalık, saatler 00.00’a yaklaşırken hep bir ağızdan 10’dan geriye sayarak yeni yıla girdi
Cumhuriyet Meydanı, 31 Aralık gecesi yılbaşı kutlamalarının merkezi oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Aralık’tan bu yana Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden yılbaşı festivali, saat 22.00’ye kadar renkli etkinliklerle devam etti.
22.30’dan itibaren ise DJ performansları eşliğinde Ersin Şov, Antalyalılara keyifli bir yılbaşı gecesi yaşattı. Dans ederek eğlenen coşkulu kalabalık, saatler 00.00’a yaklaştığında hep bir ağızdan 10’dan geriye sayarak yeni yılı kutladı.
Yeni yıla, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ülke olarak girmek istediğini ifade eden Banu Çelik, yeni yıldan beklentisinin barış olduğunu vurguladı.
Çelik, 2019’un kendisinin pek de iyi geçmediğini belirterek, 2020’nin daha iyi bir yıl olması temennisinde bulundu.
Eylem Bayram ise, tüm dünyaya barış dileyerek, “İyi bir sene olsun. 2019’da güzel geçti ama 2020’nin daha iyi olacağını umut ediyorum” dedi.
Etkinliğin çok beğendiğini söyleyen Neşat Akkurt da, “Böyle bir coşku uzun zamandır olmuyordu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey mükemmel” diye konuştu.
Akkurt, “2019 biraz yalnız geçti ama 2020’den umutluyum. 2020’den fazla bir beklentim de yok. Huzur, mutluluk, aşk ve barış olsun” ifadelerini kullandı.
Yeni yılın ülkeye sağlık, bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Aygül Kaya ise, “2019 çok şükür güzel geçti. 2020’den dileğim ise, 2019’dan daha güzel olması” şeklinde konuştu.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği Azra olduŞanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği Azra oldu
81 il canlı bağlantılarla denetlendi81 il canlı bağlantılarla denetlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılın ilk dakikasında Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!

Yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler! Dilekleri bu oldu!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.