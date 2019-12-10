Antalya'da "Yerelde Kadın Buluşmaları" toplantısı yapıldı

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye için göçmen demenin Aylan bebekleri mutlu yaşatabilmek olduğunu belirterek, "Çünkü her göçmenin bir hikayesi var." dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından, Antalya'daki bir otelde, "Yerelde Kadın Buluşmaları" konulu toplantı düzenlendi. Programda, göçmenlerin uyum süreci, adalet, sağlık ve çocuk ilişkileri değerlendirildi.

Ok, son bir yıldır Türkiye'nin her bölgesinde uyuma yönelik çalışmalar yaptıklarını, Türkiye'de 192 ülkeden 5 milyon civarında misafir olduğunu söyledi.

"Uyum kalıcık demek değil. Uyum, bize misafir, kardeş olmuş insanları bir arada huzurla mutlulukla yaşatabilmenin adımlarıdır. Bu yolun taşlarını döşemeye çalışıyoruz. Bunun için hiç kimsenin aklına ihtiyacımız yok." diyen Ok, Anadolu'nun sahip olduğu feraset ve aklın her türlü güçlüğün üstesinden gelebilecek kabiliyette ve başarıda olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasitesiyle göç politikalarını akılla, bilimle ve mantıkla yürüttüğüne dikkati çeken Ok, şunları kaydetti: