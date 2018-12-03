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Antalya'da yerleşik Alman, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Horst Jürgen Draeger (76) evinde ölü bulundu.

Antalya'da yerleşik Alman, evinde ölü bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Horst Jürgen Draeger (76) evinde ölü bulundu.
Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst katında oturan Alman Horst Jürgen Draeger, 4 gün önce alt kattaki kiracılarıyla birlikte notere giderek işlem yaptırdı. O günden sonra Draeger'den haber alamayan kiracıları durumdan şüphelenerek dün saat 19.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini arardı. İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Horst Jürgen Draeger'i yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede Alman Draeger'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Draeger'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Horst Jürgen Draeger'in bazı rahatsızlıkları bulunduğu, bu nedenle kiracılarının gündelik işlerde kendisine yardımcı olduğu belirtildi.
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