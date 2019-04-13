ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, yeşil alanda 25 ölü kirpi bulundu. Kirpilerin yedikleri bir yiyecekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki Antalyaspor Kavşağı'ndaki yeşil alanda çok sayıda ölü kirpi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ilk olarak polis ekipleri geldi.

Polisler yaptıkları incelemenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'nü arayarak, bilgi verdi. Milli Park görevlileri de bölgeye gelerek inceleme yaptı. 25 ölü kirpi olduğunu tespit eden görevliler, kirpilerin yedikleri bir yiyecekten zehirlenmiş olabileceğini bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerinin incelemesinin ardından kirpiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri tarafından alındı.

