HABER

Antalya'da yeşil alanda 25 ölü kirpi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yeşil alanda 25 ölü kirpi bulundu.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, yeşil alanda 25 ölü kirpi bulundu. Kirpilerin yedikleri bir yiyecekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.
Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki Antalyaspor Kavşağı'ndaki yeşil alanda çok sayıda ölü kirpi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ilk olarak polis ekipleri geldi.
Polisler yaptıkları incelemenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'nü arayarak, bilgi verdi. Milli Park görevlileri de bölgeye gelerek inceleme yaptı. 25 ölü kirpi olduğunu tespit eden görevliler, kirpilerin yedikleri bir yiyecekten zehirlenmiş olabileceğini bildirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerinin incelemesinin ardından kirpiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri tarafından alındı.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
GÜNCELLEME - Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptıGÜNCELLEME - Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı
Yunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiYunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.