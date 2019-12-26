Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, bu yılki satışlardan memnun olduklarını belirterek, “Biletlerimizin yüzde 95'i satıldı" dedi.

Milli Piyango İdaresi'nin Aralık ayında 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğunu açıklamasının ardından satışa çıkan biletler şansını arayanlar tarafından büyük ilgi gördü. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek ise 20 TL'ye satılırken çekilişe bir haftadan az zaman kalan biletler tükenme noktasına geldi.

Son 3 yılda 2 büyük, 1 de 7 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da, bayiler önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentin yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ndeki bilet bayisi önünde vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

MİNİK ÇINAR'IN HAYALİ GÜLÜMSETTİ

Serap Kaynar, büyük ikramiyenin çıkması halinde çocuğunun geleceğine harcayacağını, mutlaka bir ev alacağını söyledi. Büyük ikramiyenin tamamını 15 yaşındaki torununa vereceğini belirten Aysel Çot (65) da, “Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım. Hepsini torunuma vereceğim" dedi. Bilet alan Fatma Aksu, “Hayır yapıp ev alacağım. Torunlarıma ve çocuklarıma faydam elbette olacak" derken, babasıyla bilet almaya gelen Çınar Karaman (5) ise, “Büyük ikramiye bana çıkarsa uçağa binip Ankara'ya gideceğim. Anneme, babama da veririm" dedi.

Saliha Kirli de (80), tekerlekli sandalyesiyle geldiği bayinin önünde şansını kendi elleriyle çekmek için kuyruğa girdi. Uzun süre sıranın kendisine gelmesini bekleyen Kirli, biletini aldıktan sonra “7 çocuğum var, hepsine ev alacağım. Evleri yok. Yoksullara yardım edeceğim. Ben yaşlıyım kendime harcamam" dedi.

BİLETLERİN YÜZDE 95'İ BİTTİ

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, bu yılki satışlardan memnun olduklarını, geçen yıl büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesinden dolayı bu yıl tam bilet satışlarının bir miktar arttığını ama buna rağmen en çok çeyrek bilet satıldığını söyledi. Kredi kartıyla satışların da olduğunu anlatan Çobanoğlu, “Biletlerimizin yüzde 95'i satıldı. Son günlere bilet kalmayabilir. Bayilerimiz de bu yılki satışlardan memnun ancak sosyal medyadan kara propaganda yapılarak 'Almayın' deniliyor. Alınan her biletle Türkiye'nin savunma sanayisinden sosyal desteklere kadar birçok kuruma da destek oluyorsunuz. 20 bin esnaf bu sektörden ekmek yiyor. Yine bu işin zararı esnafa olur" diye konuştu.

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