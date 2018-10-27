Antalya'da Yılmaz Özdil'e kitap imzalatma kuyruğu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da vatandaşlar, gazeteci-yazar Yılmaz Özdil'in Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan son kitabı, 'Mustafa Kemal'i, yazara imzalatmak için dakikalarca kuyrukta bekledi. Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği Konyaaltı Kitap Fuarı devam ediyor. Okurların yoğun ilgi gösterdiği fuarda gazeteci-yazar Yılmaz Özdil de sevenleriyle imza gününde bir araya geldi. Özdil'in Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan son kitabı 'Mustafa Kemal' için düzenlenen imza etkinliği, saat 12.00'de başladı. Ancak vatandaşlar, satın aldıkları kitapları imzalatmak için saat 11.00'den itibaren sıraya girdi. Kongre merkezinin dışına taşan ve yaklaşık 400 metreyi bulan kuyruğun oluştuğu imza gününde Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı kitabını okuyucuları için tek tek imzaladı. Özdil, her okuyucuyla da hatıra fotoğrafı çektirdi. 780 BİN SATTI Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal'i anlatmak boynumuzun borcudur" dediği Kırmızı Kedi Yayınevi'nden kitabı 'Mustafa Kemal', 520 sayfadan oluşuyor. Kitap, Mustafa Kemal'in Osmanlı ordusunda görevli bir askerken 1. Dünya Savaşı'nda görev aldığı Çanakkale cephesinde olmak üzere sosyal hayatta gerçekleştirdiği reformları ele alırken, gündelik hayatından da kesitler sunuyor. İki haftada kitap 780 bin satışa ulaştı. Yılmaz Özdil, 2008 yılından bu yana 10 yıllık araştırmasında tuttuğu 7 bin sayfalık nottan derlediği kitabı için 5'inci imza gününe katıldı.

