HABER

Antalya'da yol kenarında bir kadının ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde bir kadına otomobille çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol kenarında kadına otomobille çarparak ölümüne neden oldukları ileri sürülen 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Türkler Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yol kenarında yatan kadının öldüğünü belirledi. 26 yaşındaki Duygu Erdoğan olduğu anlaşılan kadının ölümüyle ilgili 07 HYY 81 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre A. ile otomobilde bulunan Emrah Ş. ve Ramazan Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler karakoldaki ilk ifadelerinde, sahilde toplandıklarını, araç ile dönüşte ise farkında olmadan bir şeye çarptıklarını ve korkarak olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.

Duygu Erdoğan'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Emrah Ş. ve Ramazan Ö. savcılıkça serbest bırakılırken, Yunus Emre A. çıkarıldığı mahkemece "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Sivas'ta kazada ölen öğretmen Osmaniye'de toprağa verildiSivas'ta kazada ölen öğretmen Osmaniye'de toprağa verildi
Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındıReyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya kadın Kaza otomobil ölüm

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Düşük not veren profesöre hapis cezası

Düşük not veren profesöre hapis cezası

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Savcı mütalaasını açıkladı! 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki maganda dehşetinden yeni görüntüler

Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kritik davada müebbet hapis istemi!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.