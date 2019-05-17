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Antalya'da yol verme kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

Antalya'da yol verme kavgası: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol verme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Kızılot Mahallesi'nde 07 HMB 32 plakalı aracıyla ilerleyen Hüseyin Zeki Yıldırım (28), yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K, F.G. ve M.P. ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldırım, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama cinayet Manavgat

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