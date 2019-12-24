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Antalya'da yol verme kavgasında beden eğitimi öğretmenini bıçaklayan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

Antalya'da yol verme kavgasında beden eğitimi öğretmenini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Antalya'da trafikte tartıştığı beden eğitimi öğretmenini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesindeki bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan Turgay Ekici'nin, trafikte yol verme kavgasında bıçaklanması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen H.R.G. kent merkezinde, baharatçılık yaptığı iş yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda, dün yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici karnından bıçakla yaralanmıştı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü bıçaklama gözaltı tutuklama

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