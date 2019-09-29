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Antalya'da yolcu midibüsü ile tur minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

Kazada 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu midibüsü ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı.

Ali Ersoy idaresindeki 07 N 6788 plakalı yolcu midibüsü, D-400 kara yolunda Manavgat sanayi girişi yol ayrımında aynı yönde ilerleyen Kasım Demirel yönetimindeki 07 LFZ 12 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı.

Tur minibüsündeki sürücü Demirel, rehber Canan Çallı, Belçika uyruklu turistler Herremans Anita, Qurrynen Guillaame Manife, Vandensussche Willy Aime ve Maria Angele yaralandı.

Ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kaza Manavgat

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