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Antalya’da yolcusunu unutan tur otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı firmaya ait iki tur midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri turist 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı firmaya ait iki tur midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri turist 2 kişi yaralandı. Kazanın unutulan yolcu için araç ’U’ dönüşü yapmak isteyince meydana geldiği öğrenildi.
Kaza, Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oymapınar Barajı’na düzenlenen turdan dönen Durmuş Ali Deveci’nin kullandığı 20 E 4656 plakalı tur midibüsüne aynı istikamette giden aynı firmaya ait Abdülkadir Acar’ın kullandığı 07 AFY 163 plakalı tur midibüsü çarptı. Otobüslerde hasarın oluştuğu kazada midibüs şoförü Durmuş Ali Deveci ile Moldovalı turist Fodova Panka yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazanın önde giden tur midibüsünün unuttuğu bir turisti almak için aniden yolda ’U’ dönüşü yapması ve arkasından gelen tur midibüsünün yandan çarpması sonucunda meydana geldiği bildirildi. Kazanın ardından kaza yapan araçlarda bulunan turistler başka araçlarla tatil yaptıkları otellere götürüldü.

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