Antalya’da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yolları adeta göle çevirdi. Araçları arızalanarak yolda mahsur kalan bazı sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için kuvvetli sağanak uyarısının ardından bugün kentte hayat adeta felç oldu. Gündüz saatlerinde hafif yağan yağmur öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, araçlar da göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar arızalanınca sürücüler araçları içerisinde kurtarılmayı bekledi. Kepez ilçesi Şafak Mahallesi ile Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi’nde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçları arızalanan sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı. Yağıştan dolayı aracı sular altında kalan bir sürücünün “100 mü, 150 mi?” sorusuna çekici sürücüsü, “150. Çek dersen hemen getiriyorum çekiciyi” şeklinde cevap verdi.

Araç arızları nedeniyle de trafik zaman zaman kitlendi.

