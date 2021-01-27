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Antalya’da yollar göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

27.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Antalya’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar polis ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Su dolu caddelerde güçlükle ilerleyen araçların yarısı suya batarken, oluşturdukları dalgalar ise sahil görüntüsünü andırdı.
Dün akşam Antalya’da başlayan sağanak ve fırtına, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürdürdü. Kentte saatteki hızı 90 km’ye kadar çıkan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde aşırı yağıştan dolayı bir cadde adeta göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı, bazıları ise ilerlemekte zorlandı. Mahsur kalan araç sürücüleri, polis ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Su dolu caddelerde güçlükle ilerleyen araçların yarısı suya batarken, oluşturdukları dalgalar sahil görüntüsünü andırdı.
Kemer’e giderken yolda mahsur kalan sürücülerden Turan Sarıca, “Seyir halindeyken suya girdim. Kemer’e gidiyordum araba stop etti. Polisi aradım, çekici yönlendirdi. Çekiyor. Çok yağıyor” dedi.

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