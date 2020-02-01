Antalya'da "Yöresel Lezzet Günleri Buluşması"nda 1 ton hamsi dağıtıldı

Muratpaşa Belediyesinin düzenlediği, Antalya Karadenizliler Derneğinin (ANTKARDER) destek verdiği "Yöresel Lezzet Günleri Buluşması"nda pişirilen 1 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanında düzenlenen etkinlikte, ekmek arası hamsi dağıtımı sırasında uyun kuyruklar oluştu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı konuşmada, bu tür programlarla birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Her yörenin lezzetini düzenledikleri festivalle vatandaşlarla buluşturmak istediklerini belirten Uysal, "Hamsi alçakgönüllü, bereketli, kıpır kıpır, çalışkan bir balık. Türkiyemizin de insanımızın da yapısı bu. İhtiyacımız olan, geleceğimizi kuracak olan şey bu. İyi şeylere, güzelliklere, sevgiye, saygıya, daha iyi yaşamaya, güzel bir gelecek oluşturmaya dönük bütün çabamız sizlerin eseridir. Her birinize minnettarız." dedi.

ANTKARDER Başkanı Halis Ekşi de etkinlikle Antalya'daki Karadenizlilerin bir araya gelme ve eğlenme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Ekşi'nin, Başkan Uysal'a teşekkür plaketi verdiği festival, sanatçıların konseriyle devam etti.

