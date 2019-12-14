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Antalya'da yüksek bütçeli Hint düğününe davetliler özel uçakla geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hindistan'ın varlıklı ailelerinden bir çiftin düğünü 200'ü aşkın davetlinin katılımıyla yapıldı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hindistan'ın varlıklı ailelerinden bir çiftin düğünü 200'ü aşkın davetlinin katılımıyla yapıldı. Aşçı, prodüksiyon, dekor, teknik ekipler ve malzemelerin bir kısmının da Hindistan'dan getirildiği düğün için aileler hiçbir masraftan kaçınmadı.
Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen Hint düğünlerinden biri daha 10-13 Aralık tarihlerinde Rixos Premium Belek Otel'de yapıldı. Hindistan'ın varlıklı ailelerinden olan çiftin düğünü için 200'ü aşkın davetli özel uçuş imkanlarıyla Antalya'ya getirildi. Aileler, Hint gelenekleriyle gerçekleştirdikleri düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi. Düğün için aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemelerin bir kısmı da Hindistan'dan getirildi.
Düğünün uçak, otel, transferler, ağırlama ve özel geceler de dahil olmak üzere A'dan Z'ye tüm koordinasyonunu yapan firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Şu an içinde bulunduğumuz büyüleyici ortam uzun süren emek ve hazırlıklar sonucunda oluşturuldu. Her işimizde olduğu gibi ailelerin, gelin ve damadın bir ömür boyunca hayalini kurduğu bir düğünü gerçeğe dönüştürüyoruz. Aylarca süren iletişim ve hazırlıklar sonrasında gerçekleştirdiğimiz organizasyonların yarattığı tatmin ve memnuniyet dönüşleri her şeye değer. Sürdüre geldiğimiz yoğun pazarlama faaliyetlerimiz neticesinde, Hindistan'dan ülkemize gerek destinasyon düğünü gerek toplantı grupları anlamında üretkenliğimizi artırıyoruz. Kasım- mayıs döneminde, geçmiş yılların çok üzerinde bir kapasiteyi ülkemize getireceğimiz için çok mutluyuz. Hint grup faaliyetlerimizin önemli bir parçası olan destinasyon düğünlerinde, 2020 yılında da büyük bütçeli muhteşem düğünlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.
Düzenledikleri International MICE and Wedding Forum'un (IMWF) katkısıyla birçok büyük organizasyon, özel etkinlik ve yüksek bütçeli düğünlere imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Bünyat Özpak, Mayıs 2020'de düzenlenecek 5. IMWF ile de büyük bir şov ile Türkiye'yi dünyaya tanıtacaklarını ve milyarlarca dolarlık ekonomiye sahip etkinlik sektörünün kalbinin Antalya'da atacağını kaydetti.

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