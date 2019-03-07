Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında hazırlanan "2023 Eğitim Vizyonu"nun orta ve uzun vadede mesleki eğitimin prestijinin artırılmasını ve mesleki eğitime yönelik talebin yükseldiği bir dönemi hedeflediğini söyledi.

Laboratuvarda, yüksek gerilim dalını tercih eden öğrencilere, elektriğin üretiminden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı öğretilecek. Başarılı öğrencilere aylık 500 lira burs verilecek, BEDAŞ, ÇEDAŞ ve AEDAŞ'ta staj imkanı sunulacak.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ve Çamlıbel Elektirik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan "Enerjinin Yıldızları" projesi çerçevesinde, AEDAŞ'ın Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu yüksek gerilim laboratuvarının açılışı yapıldı.

Bu hedefler kapsamında "Enerjinin Yıldızları Projesi"nin de önemsedikleri, rol model olabilecek güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Numanoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın finansal ve etki değeri açısından en güçlü sektörü enerji, bunu sağlık ve silah sektörü takip ediyor. Enerji sektöründe ayakta kalabilmek sadece enerjiyi üretmekle ilgili değil. O enerjinin rasyonel, kesintisiz ve güvenilir şekilde dağıtımını sağlamak da son derece önemli. Bu anlamda, AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın hizmetleri bizler için gurur verici. Bu hizmetin kalitesini sürekli hale getirebilmek ve bu alanda nitelikli öğrenciler istihdam edebilmek amacıyla gerçekleştirilen bu projenin son ayağında da yer almaktan mutluluk duyuyorum."

- "Öğrenciler, elektrikle ilgili tüm aşamaları yaşayarak öğrenecek"

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu da yüksek gerilim dalında uygulamalı eğitimin önemli olduğunu, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurdukları laboratuvarda 35 öğrencinin elektrikle ilgili tüm aşamaları bizzat yaşayarak öğreneceğini söyledi.