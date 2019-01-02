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Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:32 | Son Güncelleme

Turizm merkezlerinden Kaş'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından karla mücadele çalışması başlatıldı - Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer: "Bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar kaplanan yolları anında açıyoruz"

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan yağışın ardında karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kentin kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Turistik ilçelerden Kaş'ın Gömbe ve Sütleğen mahalleleri karla kaplandı.

Ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kaş Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yollarda çalışma başlattı.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü, ekiplerin yoğun çalışma yaptığını söyledi.

Gömbe ve Sütleğen bölgelerinde kapalı yol olmadığını vurgulayan Kocaer, "Mahsur kalan da yok. 2 greyder, 2 kamyon ve 2 kepçeyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar kaplanan yolları anında açıyoruz." dedi.

İlçe merkezinde kar yağışının olmadığına işaret eden Halil Kocaer, yüksek kesimlerdeki karla kaplanan yolları da anında açtıklarını ifade etti.

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halil kocaer kar yağışı kaş

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