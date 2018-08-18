Antalya'da yüksek nem bunaltı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- TURİZMİN başkenti Antalya'da nem bulutları güneşi kapadı. Sabah erken saatlerden itibaren turistik şehrin üstünü kaplayan nem bulutları, vatandaşları ve tatilcileri bunalttı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği Antalya'da sabah saatlerinde yüzde 85'e ulaşan nem oranı kent sakinlerini bunalttı. Öğle vakti yüzde 71'e kadar gerileyen nem oranı, yerini sıcak havaya bıraktı. Nem bulutları nedeniyle şehir merkezinde görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Kenti yukarıdan görme imkanı veren Masa Dağı'ndan bakıldığında binalar silüet halinde görüldü. Antalya'yı çevreleyen Toros Dağları ise bulutların arkasında kaldı.

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