HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da yürekleri önce sızlatan sonra ’iyi ki varsınız’ dedirten görüntüler

Antalya’da yürekleri önce sızlatan sonra ’iyi ki varsınız’ dedirten görüntüler

31.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yağmur altında yürürken dengesini kaybedip düşen ve bir iş yeri önüne sığınan kağıt toplayıcısı bimekan şahsa, polis ve kısıtlamadan dolayı evlerinden inemeyen vatandaşlar balkonlarından el uzattı.

Antalya’da yağmur altında yürürken dengesini kaybedip düşen ve bir iş yeri önüne sığınan kağıt toplayıcısı bimekan şahsa, polis ve kısıtlamadan dolayı evlerinden inemeyen vatandaşlar balkonlarından el uzattı. Yağmurda sırılsıklam ıslanıp bir dükkanın kenarına sığınan şahıs, apartmandaki vatandaşların balkonlardan attığı kıyafetlerle polis ekipleri tarafından giydirildi. Sürekli ekmek teknesi el arabasını soran şahıs, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Dün, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’nde kağıt toplayarak geçimini sürdüren bimekan şahıs, alkol alıp sokakta yürürken dengesini kaybedip yere düştü ve elinden yaralandı. Yağmur altında sırılsıklam kalan şahıs, kendi imkanıyla bir dükkanın girişine sığınarak uyumaya başladı. Apartmandaki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Polis ekiplerinin uyandırdığı şahsın ıslandığını gören iki kadın, kısıtlamadan dolayı inemedikleri evlerinin balkonundan hırka ve kazağı aşağıda bekleyen polis ekiplerine attı. Ekiplerin giydirdiği bimekan şahıs, kendisini çeken gazetecilerin kameralarını görünce ise şarkı söylemeye başladı.

Adını unuttu, ekmek teknesini unutmadı
Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmak istenen alkollü şahıs, sürekli ekmek teknesi el arabasının nerede olduğunu sordu. Adres ve ismini soran sağlık memuruna ise “Evim yok, adımı da bilmiyorum” diyen şahıs, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir polis memuru da şahsın el arabasını alarak, caminin bahçesine koydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Belediye Başkanı uyardı! Peribacalarında büyük tehlikeBelediye Başkanı uyardı! Peribacalarında büyük tehlike
Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Korkutan uyarı! 'Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Korkutan uyarı! 'Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı! Çok kuvvetli olacak

136 suç kaydı vardı! Otomobil hırsızı yakalandı

136 suç kaydı vardı! Otomobil hırsızı yakalandı

Göreme Belde Belediye Başkanı: Peribacalarının bazılarında yıkılma tehlikesi var

Belediye Başkanı uyardı! Peribacalarında büyük tehlike

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ekibi MS hastalığına umut olacak

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ekibi o hastalığa umut olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.