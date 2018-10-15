HABER

Antalya'da yurttan kaçtı, Düzce'de otomobil çaldı, Ereğli'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kaldığı Çocuk Esirgeme Yurdu'ndan kaçarak Düzce'de hafif ticari kamyonet çalan 15 yaşındaki K.T.T., Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.

Antalya'da yurttan kaçtı, Düzce'de otomobil çaldı, Ereğli'de yakalandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ANTALYA'da kaldığı Çocuk Esirgeme Yurdu'ndan kaçarak Düzce'de hafif ticari kamyonet çalan 15 yaşındaki K.T.T., Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı. K.T.T.'nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesi doğumlu olan ve Antalya’da Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan K.T.T., önceki gün yurttan kaçtıktan sonra Düzce’ye geldi. Ekmek fırınına ait olan ve üzerinde kontağı bulunan hafif ticari aracı çalan K.T.T., Ereğli ilçesine geldi. K.T.T., akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı sırada aracın plakası 'çalıntı' ihbarı verdi. Görevlilerin bildirmesi üzerine polise ekipleri, akaryakıt istasyonundan ayrılan K.T.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zonguldak Karayolu'na doğru ilerlerken tespit edilen K.T.T., kovalamacının ardından yakalandı. K.T.T.'nin Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı iddia edildi. Gözaltına alınan K.T.T., Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi. K.T.T.'nin aracı Kilimli ilçesindeki evine gitmek için çaldığını söylediği öğrenildi.
YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
K.T.T.' nin polise yakalanma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Halis Demir Bulvarı'na giren aracın polis tarafından durdurulması ve polislerin araçtan indirdikleri K.T.T.' yi gözaltına alması yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da yurttan kaçtı, Düzce'de otomobil çaldı, Ereğli'de yakalandıAntalya'da yurttan kaçtı, Düzce'de otomobil çaldı, Ereğli'de yakalandıAntalya'da yurttan kaçtı, Düzce'de otomobil çaldı, Ereğli'de yakalandı

PARTNERBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyorBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyor
Direksiyonda sara nöbeti geçiren sürücü, ağaca çarptıDireksiyonda sara nöbeti geçiren sürücü, ağaca çarptı
Hakkari'de 2 bin 400 adet doğum kontrol hapı ele geçirildiHakkari'de 2 bin 400 adet doğum kontrol hapı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

İlginizi Çekebilir

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.