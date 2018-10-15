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Antalya'da yurttan kaçtı, Düzce'de otomobil çaldı, Ereğli'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kaldığı Çocuk Esirgeme Yurdu'ndan kaçarak Düzce'de hafif ticari kamyonet çalan 15 yaşındaki K.T.T., Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ANTALYA'da kaldığı Çocuk Esirgeme Yurdu'ndan kaçarak Düzce'de hafif ticari kamyonet çalan 15 yaşındaki K.T.T., Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı. K.T.T.'nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesi doğumlu olan ve Antalya’da Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan K.T.T., önceki gün yurttan kaçtıktan sonra Düzce’ye geldi. Ekmek fırınına ait olan ve üzerinde kontağı bulunan hafif ticari aracı çalan K.T.T., Ereğli ilçesine geldi. K.T.T., akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı sırada aracın plakası 'çalıntı' ihbarı verdi. Görevlilerin bildirmesi üzerine polise ekipleri, akaryakıt istasyonundan ayrılan K.T.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zonguldak Karayolu'na doğru ilerlerken tespit edilen K.T.T., kovalamacının ardından yakalandı. K.T.T.'nin Düzce'de iki ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı iddia edildi. Gözaltına alınan K.T.T., Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi. K.T.T.'nin aracı Kilimli ilçesindeki evine gitmek için çaldığını söylediği öğrenildi.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

K.T.T.' nin polise yakalanma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Halis Demir Bulvarı'na giren aracın polis tarafından durdurulması ve polislerin araçtan indirdikleri K.T.T.' yi gözaltına alması yer alıyor.

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