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Antalya’da yüzlerce gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 20:53 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı yüzlerce güneş gözlüğü, kol saati ile kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.Manavgat ilçesinde Manavgat İlçe Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliğine bağlı ekipler, 8 Ekim Perşembe günü Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir araçta yaptıkları aramalarda 813 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 443 kol saati, 21 kulaklık ve 4 hoparlör ele geçirdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı yüzlerce güneş gözlüğü, kol saati ile kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.
Manavgat ilçesinde Manavgat İlçe Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliğine bağlı ekipler, 8 Ekim Perşembe günü Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir araçta yaptıkları aramalarda 813 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 443 kol saati, 21 kulaklık ve 4 hoparlör ele geçirdi. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.R.Ö. hakkında “5607 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

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