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  4. Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi

Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:50 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Acilde gördüğümüzde kocaman çok büyük demir parçası, sol gözünden boynuna kadar maalesef içireyi girmiş, kimse cesaret edememiş" - "Kanama olursa diye ameliyathaneye çağırdığımız itfaiye ekibi, demirin etrafını keserek kısalttı"

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzüne bariyer demiri saplanan gence yapılan operasyonda, ameliyata giren doktorlara itfaiye ekibi de eşlik etti.

Emre Gündoğan'ın (23) kullandığı 07 E 4963 plakalı otomobil, yılbaşında Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda refüjdeki demir bariyerlere çarptı.

Araçtaki Fatih Ersoy'un hayatını kaybettiği kazada, sürücü Gündoğan'ın yüzüne bariyer saplandı. Gündoğan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldıktan sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Gündoğan'a müdahale eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaralının yüzündeki parça büyük olduğu için itfaiye ekibinden yardım istedi.

Özkan başkanlığındaki 5 kişilik ekip ile iki itfaiye erinin katıldığı ameliyat 3,5 saat sürdü. Demir çubuktan kurtarılan Gündoğan, yoğun bakım servisine alındı.

- "Kimse demiri çıkarmaya cesaret edememiş"

Prof. Dr. Özkan, yaptığı açıklamada, Alanya'dan gönderilen yaralının yüzündeki büyük demir parçası için kendisine danışıldığını söyledi.

"Acilde gördüğümüzde kocaman çok büyük demir parçası, sol gözünden boynuna kadar maalesef içireyi girmiş, kimse cesaret edememiş." diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Ameliyathaneye aldık. Kanama olursa diye ameliyathaneye çağırdığımız itfaiye ekibi, demirin etrafını keserek kısalttı. Demirin ucu üçgen gibi olduğu için çekersek damarları parçalanabilirdi. Ondan detaylı bir ameliyat yaptık. Şu an için durumu iyi, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kafasında çatlaklar var. Ciddi bir yaralanma olmuş, enfeksiyon riski de var. Gözünün ne olduğu belli değil. Bir hafta yoğun bakımda olacak."

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Akdeniz Üniversitesi demir çubuk itfaiye özlenen özkan

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