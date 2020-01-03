Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi

Buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Gündoğan'a müdahale eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaralının yüzündeki parça büyük olduğu için itfaiye ekibinden yardım istedi.

"Acilde gördüğümüzde kocaman çok büyük demir parçası, sol gözünden boynuna kadar maalesef içireyi girmiş, kimse cesaret edememiş." diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Ameliyathaneye aldık. Kanama olursa diye ameliyathaneye çağırdığımız itfaiye ekibi, demirin etrafını keserek kısalttı. Demirin ucu üçgen gibi olduğu için çekersek damarları parçalanabilirdi. Ondan detaylı bir ameliyat yaptık. Şu an için durumu iyi, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kafasında çatlaklar var. Ciddi bir yaralanma olmuş, enfeksiyon riski de var. Gözünün ne olduğu belli değil. Bir hafta yoğun bakımda olacak."

