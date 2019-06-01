Antalya'da yüzüne kezzap atılan kadın ağır yaralandı

Antalya'da eski eşi tarafından yüzüne kezzap atıldığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde yaşayan Asiye G, sabah saatlerinde işten çıkmak için evinden ayrıldı.

Bu sırada sokakta kendisini bekleyen iki yıl önce ayrıldığı eşi Bünyamin B, elindeki kezzapı Asiye G'nin yüzüne attı.

Yüzünün büyük bölümü tahriş olan kadın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Asiye G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin memleketi Konya'nın Çumra ilçesinde polise teslim olduğu belirtildi.

