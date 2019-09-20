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Antalya'da yüzüne kezzap atılan kadının hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:33 | Son Güncelleme

Eski eşinin yüzüne ve üzerine sülfürik asit dökerek yaralanmasına neden olan sanık hakkındaki iddianame, kadının ölmesi üzerine yeniden hazırlanacak

Antalya'da eski eşinin yüzüne ve üzerine sülfürik asit dökerek yaralanmasına neden olan sanık hakkındaki iddianame, kadının hayatını kaybetmesi üzerine yeniden hazırlanacak.

Asiye Güzel'in, yüzüne ve üzerine eski eşi tarafından sülfürik asit dökülünce savcılık çalışma başlattı. Kadının eski eşi Bünyamin Bardakçı hakkında "Kasten yaralama" suçundan hazırlanan iddianame Antalya 9 Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bu sıra da Asiye Güzel, 2 Ağustos'ta tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirince sanık hakkında hazırlanan iddianamenin yenileneceği öğrenildi.

İddianamenin, yetkisizlikle cumhuriyet savcılığına gönderileceği bildirildi.

Kasten yaralama suçundan hazırlanan iddianamede olayın detaylarına yer verildi. Bardakçı'nın müştekinin eski eşinin bir araya gelme teklifini kabul etmemesi, başka biriyle evlenmeyi planladığını öğrenmesi üzerine Konya'dan Antalya'ya geldiği belirtilen iddianamede, "Sanık Asiye Güzel'in yaşadığı sokakta beklemeye başladı. Eski eşinin evden çıkıp sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşarak yanında getirdiği sülfürik asiti müştekinin yüzüne ve üzerine dökerek olay yerinde kaçtı." ifadelerini yer verildi.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde 1 Haziran 2019'da evinden işine gitmek için ayrılan Asiye Güzel'in yüzüne eski eşi Bünyamin B, elindeki kezzapı atmış, yüzünün büyük bölümü tahriş olan kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, memleketi Konya'nın Çumra ilçesinde polise teslim olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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