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Antalya'da Zafer Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı.

Antalya'da Zafer Bayramı coşkusu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı.
Zafer Bayramı kutlamaları saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek çelenk sunumunun ardından tebrikleri kabul etti, askeri araçla Cumhuriyet Caddesi'nde halkın bayramını kutladı. Törene AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, CHP Milletvekilli Rafet Zeybek, İYİ Parti milletvekilleri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi ile CHP eski milletvekili Tuncay Ercenk ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluş yöneticisi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kutlamalarda Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Albay Erdinç Hekim, asil Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığındaki kahraman ordusuyla varlığına ve vatanına kastedenlerle karşı 97 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını söyledi.
Zafer Bayramı kutlamalarında Kepez Belediyesi'nin misafiri olarak Aydın, Samsun, Ankara gibi illerden gelen halk oyunları ekipleri de yörelerine özgü halk danslarını sergiledi. Törende, askeri erkan ve emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler de geçit töreni gerçekleştirdi. Öte yandan Akdeniz'de sismik çalışmaları yürüten ay yıldızlı Oruç Reis gemisi de kutlamalar çerçevesinde Antalya Körfezi'ne demirledi.

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