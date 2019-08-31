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Antalya'da zafer konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 00:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda Edip Akbayram konseri düzenlendi.

Antalya'da zafer konseri

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda Edip Akbayram konseri düzenlendi. Konser öncesinde kadına yönelik şiddet protesto edildi.
Binlerce Antalyalının katıldığı konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet İçin El Ele Platformu Sözcüsü Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş ve platforma destek veren sivil toplum örgütleri, siyasi partilerden çok sayıda temsilci yer aldı.
EMİNE BULUT'U UNUTMADILAR
Platform temsilcileri sahneye çıkarak Antalyalıları selamladı ve 'Anne lütfen ölme. Emine Bulut. Kadına Şiddete Dur De' yazılı siyah bir pankart açtı. Konser alanında da çok sayıda vatandaş, eski kocası tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un isminin olduğu ve 'Kadına Şiddete Dur De' yazılı dövizler taşıdı. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri bulunan binlerce Antalyalı, platform üyelerinin açtığı pankarta destek verdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Antalyalılara konser veren ünlü sanatçı Edip Akbayram da kalabalığı selamladı. 30 Ağustos'un en onurlu ve en önemli günlerimizden biri olduğunu söyleyen Akbayram, “Antalyalı dostlarımızla, çevreden gelen dostlarımızla sanat adına kutlayacağız, türküler söyleyeceğiz. Dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgiyle dostlukla, yürekle anıyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.
Konserde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek, sanatçı Edip Akbayram'a çiçek ve Atatürk'ün Antalya'yı ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

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