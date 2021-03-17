HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

Antalya’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

17.03.2021 08:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların ikametlerine 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.

Antalya’da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların ikametlerine 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon esnasında, evine baskın yapılan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, gazetecilere dönüp "Çek de yakışıklı çıkalım usta" deyişi kameralara yansıdı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde önceden belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımı ile eş zamanlı dev şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona, Özel Hareket Polisleri ve narkotik dedektör köpekleri de katıldı. Hava destekli süren operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeleri ile ateşli silahlarda ele geçirildi. Operasyon esnasında evine baskın yapılan bir şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, gazetecilere dönüp " Çek de yakışıklı çıkalım usta" deyişi kameralara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Herkes orayı konuşmuştu: 'Mavi' şehirde alarmHerkes orayı konuşmuştu: 'Mavi' şehirde alarm
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Kritik gün geldi! Gözler saat 17.00'ye çevrildi

Koronavirüs risk haritasındaki 'mavi' şehir Uşak'ta alarm: Vakalar artıyor

Herkes orayı konuşmuştu: 'Mavi' şehirde alarm

Son Dakika: Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı (17 Mart Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Mahalle bekçilerinin üzerine panelval süren alkollü sürücüye ceza yağdı

Mahalle bekçilerinin üzerine panelval süren alkollü sürücüye ceza yağdı

Bağcılar'da balıkçı dükkanında patlama

Sabaha karşı korkutan patlama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.