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Antalya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kamyonet, otomobil ve tur minibüsünün çarpıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Antalya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kamyonet, otomobil ve tur minibüsünün çarpıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, D- 400 yolunun Serik'e bağlı Çandır Kavşağı'nda meydana geldi. Serik'ten Antalya yönüne giden Mustafa Işık'ın kullandığı 07 NJY 89 plakalı kamyonet ile Kübra Dirlik yönetimindeki 07 LOD 15 plakalı otomobil ve Ahmet Çetinkaya'nın kullandığı 07 S 6307 plakalı tur minibüsü çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Işık ile aracın kabin bölümünde ve kasasında yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 6 yaralı, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan tur midibüsündeki Alman turistler, kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine getirilen başka araçla havalimanına gönderildi.

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Antalya'da zincirleme kaza: 6 yaralıAntalya'da zincirleme kaza: 6 yaralıAntalya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

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