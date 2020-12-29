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Antalya’da zincirleme kaza: 7 yaralı

29.12.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Korkuteli-Elmalı karayolu Ulucak Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Korkuteli-Elmalı karayolu Ulucak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı’dan Korkuteli’ne gelen 07 AIP 830 plakalı otomobil gizli buzlanma ve sis nedeniyle kayarak bariyerlere vurdu. Otomobilin arkasından gelen 07 ADK 395, 07 SBH 80, 07 L 1463 ve 07 ACL 586 plakalı araçlar da duramayarak birbirine girdi. Kazada yaralanan H.Ç. (43), S.A. (38), K.H. (28) Korkuteli Devlet hastanesine, H.H. (69), M.G. (40) Korkuteli ilçesindeki özel bir hastaneye, M.G. (59) ve H.G. (66) ise Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri yoldaki sis nedeniyle ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazada yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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