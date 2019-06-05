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Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 01:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.Kaza saat 22:00 sıralarında Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarında Meydana geldi.

Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza saat 22:00 sıralarında Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarında Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tugay Ç. idaresindeki 07 BUH 47 plakalı otomobil, Mustafa İ.Ö.’nün kullandığı 20 BL 343 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mustafa İ.Ö. idaresindeki araçta önündeki sürücüsü belirlenemeyen 07 AFH 414 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Mustafa İnal Öz, Emre Raşit Ertugrul (22) ,Ela Inal Öz (4) ,Demir Sinanoğlu (2) , Sinem Sinanoğlu (4) Hacer Raziye Kurucuk (53), Tahir Öztekin (20), Vesile Gökboydak (23) ve Turgay Çarkçı (31) yaralandı.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

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