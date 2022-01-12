Antalya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Siteler Mahallesi 1366 Sokak'ta Cengiz Akıcı idaresindeki 07 AU 0452 plakalı halk otobüsü, iddiaya göre freni patlaması sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan biri polis 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralı polis memuru Gökhan Öztürk ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir resmi polis aracı olmak üzere 9 araçta hasar meydana geldi.

Olayın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen halk otobüsü şoförü Cengiz Akıcı, duraktan yolcu aldıktan sonra otobüsün bir anda şahlandığını öne sürerek, kontağı kapatmasına karşın olaylara engel olamadığını söylediği öğrenildi.

Kazaya karışan minibüs şoförü Hakkı Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı ışıkta beklerken yolcu otobüsünün çarptığını belirterek, "Bir anda aracımızın kaldırıma çıktığını gördüm. 9 tane araç birbirine girdi. " dedi.

- Kaza anı otobüsün kamerasında

Öte yandan kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüsün bir anda hızlandığı şoförün müdahalesine rağmen araçlara çarptığı görülüyor.

Kaza sonrasında otobüsteki yolcuların araçtan hızlıca indikleri görülüyor.

