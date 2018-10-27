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Antalya'da zorla senet imzalattırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi

Antalya’da bir restoran sahibini darbettikten sonra zorla senet imzalattırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarım Mahallesi Perge Bulvarı'nda restoran işleten İ.H.Ö, kendisini darbeden kişilerin zorla 50 bin liralık senet imzalattırdığını öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler B.Ö, C.C, K.G, F.B. ve T.P'yi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda polis memurluğundan istifa eden kişiye ait 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya asayiş darp gasp

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